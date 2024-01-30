По словам министра, у украинцев нет времени на полигонные испытания.

Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, что Украина атакует Россию секретными беспилотниками, которые проходят испытания в бою.

Как говорится в материале Time, зимой в российско-украинской войне начался "новый этап", который характеризуется ударами беспилотников по целям в глубине российской территории. Украина запускает летательные аппараты глухой ночью с секретных баз. Эти базы тщательно охраняются военными, а также доступны нескольким гражданским инженерам.

Камышин также приезжает смотреть на новейшее оружие на стартовой площадке. Как рассказал он в комментарии изданию, эти беспилотники проходят испытания непосредственно в бою.

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"У нас нет времени испытывать эти вещи на полигоне... Мы проверяем их в бою. Поэтому мы должны присутствовать, вносить коррективы и улучшать процесс".

Все последние удары по целям в России наносились дронами украинского производства, резюмировал министр.

Производство оружия в Украине

С начала полномасштабной войны производство оружия в Украине значительно выросло. Кроме отечественных производителей, в Украину начали заходить иностранные компании. Например, в июле стало известно, что в Украине стартовал процесс строительства завода по производству беспилотников Bayraktar. Тогда Александр Камышин подчеркнул, что там могут производиться и другие вещи, о которых пока нельзя говорить.

Также значительно увеличилось производство боеприпасов. В течение июня минометных и артиллерийских снарядов изготовили больше, чем за весь прошлый год.

Недавно Камышин заявил, что Украина хочет стать крупнейшим производителем оружия в Европе. Особое внимание могут сосредоточить на производстве ракет.

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