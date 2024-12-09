Это был готовый командный пункт.

На фоне падения режима сирийского диктатора Башара Асада россияне пытаются вывезти все, что могут, со своей военной базы в стране. Эксперт по авиации, заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский рассказал в эфире Громадського радио, что там было.

По словам эксперта, составляющая воздушной базы РФ в Сирии была "довольно мощная". В частности, россияне хранили там самолеты Су-34, Ту-22М3, Ту-160, Су-30, Су-29, МиГ-29, А-50, Ил-76, Ил-20 и тому подобное. Кроме того, там страна-агрессор впервые применила ракету Х-101.

Храпчинский отметил, что "большое количество авиации находилось на той базе". Также для защиты самолетов нужна была система противовоздушной обороны. Таким образом это был готовый командный пункт.

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По мнению эксперта, пока остается вопросом, что россияне успеют забрать, поскольку неизвестно, предоставит ли им Турция воздушный коридор, или они доставят авиацию в Иран и уже оттуда будут думать, как переместить самолеты.

Храпчинский отметил, что "это будет гораздо позорнее, чем выход американцев из Афганистана".

Россияне в Сирии

Как сообщал УНИАН, вчера, 8 декабря, командование сирийской армии сообщило офицерам о падении режима президента Башара Асада.

В ГУР тогда заявили, что российские войска выводят корабли с базы в Тартусе и перебрасывают остатки вооружения самолетами из Хмеймима.

Институт изучения войны отметил, что теперь правитель РФ Владимир Путин может потерять свои военные базы в Сирии. РФ использовала свою военно-морскую базу в Тартусе для проектирования силы в Средиземном море.

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