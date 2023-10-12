Истребители F-16 определенных модификаций, не устаревших, смогут обеспечить превосходство в воздухе, отметили в воздушных силах.

Воздушным силам Вооруженных сил Украины придется пройти многолетний период отказа от советских самолетов для перехода на западные модели. Об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире информационного марафона "Единые новости".

Он отметил, что истребители F-16 смогут помочь Силам обороны получить преимущество в воздухе. "Нам нужно достичь превосходства в воздухе на оккупированных территориях. Это ключ к успеху в наземных операциях, в защите или обороне", - сказал Игнат.

По его словам, украинские радары показывают как утром оккупанты активизируются в воздушном пространстве и могут запускать 40 воздушных объектов возле линии разграничения. Речь идет о российских беспилотниках, истребителях разных типов и вертолетах.

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В то же время, как убеждает Игнат, истребители F-16 определенных модификаций, не устаревших, смогут обеспечить превосходство в воздухе. На вооружении РФ основной самолет - это Су-35, который угрожает украинским войскам с воздуха.

Он добавил, что превосходство в воздухе также достигается за счет сотрудничества с наземными комплексами противовоздушной обороны, и в частности благодаря размещению Patriot на земле. Будут применяться радары для обнаружения вражеских целей, а затем запускаться ракета для поражения российских воздушных объектов. "Тогда будет достигнут паритет в воздухе", - подчеркнул спикер.

Также истребители F-16 будут использоваться для нанесения ударов по наземным целям противника.

Кроме того, эти истребители будут частью украинской ПВО и смогут помочь обеспечить охрану объектов критической инфраструктуры от дронов-камикадзе "Шахед" и крылатых ракет.

При этом, как сказал спикер, информация о якобы неготовности украинской инфраструктуры принимать истребители F16 является несколько надуманной.

"Были у нас и садились в Украине F-16 и F-15 в 2012 и 2015 годах. Если у нас будут боевые действия, мы не будем делать инфраструктуру как в мирное время, чтобы там все красиво сияло. Нам нужно, чтобы все хорошо работало. Чтобы самолет смог сесть на взлетно-посадочную полосу. Чтобы были укрытия для него. Чтобы враг не мог его уничтожать", - сказал Игнат и добавил, что соответствующая работа в Украине осуществляется.

"Долго ждали этого "зеленого света", который уже всюду зажжен. Вопрос только времени. Понятно, что не просто переучиться на западный истребитель из советского, который еще в 1970 году проектировался. Поэтому, надо немного времени. Даже если скажу, что это будет весна. Так сколько до той весны уже... Понятно, что на фронте тяжело, но надо дождаться, потому что самолет западный нам очень нужен", - сообщил Игнат.

Также он рассказал о долгосрочных перспективах развития воздушных сил, потому что надо заменить все советские типы самолетов, которые одновременно не будут заменены.

"И в 2025, 2026 и 2030 годах будет переоснащение летательного парка. Все советское мы оставим в Советском Союзе... А все новое будем брать на вооружение, начиная как от зенитных ракетных систем, так и до самолетов", - сказал Игнат.

Он обратил внимание, что в странах Центральной Европы, которые заказывают самолеты F-35, на весь процесс перехода на новые самолеты уйдет десять лет. "Процесс непростой. Мы и так идем семимильными шагами к этому решению", - сказал Игнат.

Также он сказал, что учения украинских пилотов на F-16 продвигаются хорошо. "Ребята делают все возможное, чтобы как можно скорее", - добавил представитель.

По его убеждению, пилоты на учениях в США и других странах сейчас проходят тренажерную подготовку на симуляторах (на почти на 100% воспроизведенных самолетах).

"Через несколько недель будут полеты с инструкторами на реальных самолетах. Я думаю, что возможно. У каждого индивидуальная программа. Кто-то сядет в самолет с инструктором раньше, а кто-то позже. После инструктора уже самостоятельные вылеты", - сказал Игнат.

F-16 для Украины - новости

Как сообщал УНИАН, 20 августа президент Украины Владимир Зеленский по результатам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что Украина получит от страны-партнера 42 американских истребителя F-16 после тренировки пилотов и инженеров. Нидерланды передадут Украине все свои истребители F-16, поскольку страна переходит на новые модели F-35.

И в тот же день премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что Украине они передадут 19 истребителей. В то же время в начале октября Фредериксен заявила, что Дания стремится увеличить поставки американских истребителей F-16 в Украине.

11 октября стало известно, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин возглавит "коалицию возможностей" по развитию воздушных сил Украины в вопросе управления многоцелевыми истребителями F16.

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