Baykar– турецкая компания, известная своим беспилотником Bayraktar TB2.

Турецкий производитель беспилотников Baykar завершил строительство завода под Киевом уже на 80%. Предприятие должно быть готово к работе в 2025 году.

"Мы уже на 80% завершили строительство и заказываем оборудование. Дата производства будет определяться ходом войны, но завод будет готов в августе 2025 года", – заявил в комментарии Reuters директор компании Baykar Халюк Байрактар.

Ожидается, что завод будет производить беспилотники Bayraktar TB2 или его более тяжелый вариант TB3, способный нести большую нагрузку.

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Заводы по производству оружия в Украине

В сентябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что на фоне задержек поставок военной помощи от западных союзников, Украина начнет производство собственного оружия под землей. Идею наращивания Украиной собственного производства оружия одобрил и министр обороны США Ллойд Остин на встрече в Рамштайне.

В июле же сообщалось, что мировой оборонный гигант Rheinmetall получил свой первый важный заказ от украинского правительства на строительство завода боеприпасов в Украине. Он предусматривает полное техническое оснащение завода вплоть до ввода в эксплуатацию.

А в июне стало известно, что немецкая оружейная компания Rheinmetall открыла завод в западной части Украины. На этом заводе ремонтируют боевые танки Leopard 1 и БМП Marder. Его местоположение держат в тайне.

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