Он окажет мощную поддержку китайским войскам в случае вторжения на Тайвань.

В конце декабря в Китае был спущен на воду первый десантный корабль нового поколения CNS Sichuan. Как пишет в статье для Telegraph военный обозреватель Дэвид Акс, уникальной особенностью этого корабля является то, что он оснащен электромагнитной катапультой для запуска летательных аппаратов - вероятно, беспилотников с реактивными двигателями

Как отмечает Акс, обычно подобные корабли специализируются на перевозке морских пехотинцев и их снаряжения для высадки на берег и вертолетных десантов, хотя некоторые из больших десантных кораблей в некоторых крупных ВМС также выполняют роль небольших авианосцев. И хотя у китайских военных нет реактивных самолетов, однако имеются беспилотники.

"Уловить связь несложно. Sichuan и другие корабли типа 076, которые последуют за ним в ближайшие годы, могут оказаться первыми в мире специально построенными крупными носителями беспилотников", - отмечается в статье.

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Как отмечает Акс, с помощью электромагнитной катапульты Sichuan может даже запускать боевые стелс-беспилотники Hongdu GJ-11, каждый из которых по мощности не уступает меньшему пилотируемому истребителю.

При этом корабля, подобного Sichuan, нет больше нигде в мире, подчеркивает аналитик. Хотя ВМС США располагают девятью крупнопалубными десантными кораблями, на которых регулярно базируются истребители AV-8B и F-35B Корпуса морской пехоты США, однако это пилотируемые истребители, которые не являются расходным материалом, как беспилотники.

"В отличие от этого, командиры китайских ВМС могут без колебаний запускать стаи беспилотников с Sichuan. А большие реактивные беспилотники, запускаемые с катапульт, скорее всего, смогут подниматься в воздух с более тяжелым грузом топлива и оружия, чем Harriers или F-35B, обремененные механизмами вертикальной тяги. Кроме того, Sichuan предназначен для поддержки пляжных десантов. Китайские морские пехотинцы, пытающиеся создать плацдарм на Тайване, несомненно, оценят эту огневую мощь", - отмечает Акс.

Военная мощь Китая

Ранее сообщалось, что Пекин создал новую, более продвинутую версию самолета дальнего радиолокационного обнаружения и разведки (ДРЛО). В случае ожидаемой многими войны за Тайвань, эти самолеты могут стать едва ли не главной проблемой для американских военных.

Кроме того, в Китае придумали, как быстро уничтожить тысячи спутников Starlink.

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