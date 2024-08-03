Обучение команды для корвета проекта Ada "Гетман Иван Выговский", который спущен на воду в Турции, процесс сложный.
Об этом сказал представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. Он отметил, что вскоре корвет будет оснащаться, а моряки в это время должны проходить соответствующую подготовку. По его словам, современные корабли такого типа требуют хорошо обученного и мотивированного экипажа, а процесс подготовки команды - достаточно длительный.
Он пояснил, что экипаж первого корвета проекта Ada "Гетман Иван Мазепа", который в Турции спустили на воду в 2022 году, уже давно проходит обучение.
"Этот процесс длительный. Это не просто новая система, это система, которая работает уже по другим стандартам. Она новая даже для производителя, потому что в этот проект были внесены изменения уже во время полномасштабного вторжения. Изменения эти существенные. Касаются они, в первую очередь, вооружения", - сказал Плетенчук.
По его словам, эта единица имеет вооружение на 50% больше чем такой штатный корвет в составе Военно-морском флоте Турции. Поэтому процесс обучения команды усложнился.
"Это для нас новая и сложная система вооружения. Корабль это самая сложная боевая единица в любой армии мира. Поэтому экипаж проходит соответствующее обучение. После этого он будет проходить службу непосредственно на этом корвете еще достаточно длительное время", - рассказал спикер.
Он привел пример, что турецкие команды проходят после обучения службу еще в течение года без боевого применения. Это необходимо для того, чтобы команда, а это сотни людей, начали работать как единый механизм.
"Этот проект перспективный. Он продолжается согласно концепции развития ВМС... Есть понимание со стороны руководства государства. Есть желание строить морское государство и у нас другого пути нет, учитывая критическую зависимость Украины от морского экспорта. Защищать свои интересы на море - это необходимо", - подчеркнул Плетенчук.
Он подтвердил, что уже сейчас есть необходимость в команде для второго корвета. "Сейчас этот корвет будет оснащаться, а команда должна проходить обучение", - отметил спикер.
Корветы для ВМС Украины
Второй построенный в Турции корвет типа Ada для ВМС Украины - "Гетман Иван Выговский" (F-212) - был спущен на воду в Стамбуле. Корабль был заложен 18 августа 2023 года. Производитель корвета - Стамбульская военно-морская верфь и Николаевский судостроительный завод "Океан". "Гетман Иван Выговский" еще некоторое время будут достраивать на плаву.
Первый корвет типа Ada для украинских ВМС, который получил название "Гетман Иван Мазепа", заложили 7 сентября 2021 и спустили на воду 2 октября 2022 года, в мае этого года он вышел на испытания.