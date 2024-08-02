Стоимость одного такого корвета такая же, как шести танков Leopard.

Украина сможет "отбить" все расходы на корабль "Гетман Иван Выговский", который сейчас находится в Турции, заявил в эфире телемарафона Иван Киричевский - военный эксперт Defense Express.

"Потому что отсутствие полноценного флота, с большими кораблями, которые могли бы охранять порты, еще в начале полномасштабного вторжения обошлось в потерю нескольких миллиардов долларов. Которые можно было потратить на оружие. Если верно помню, то эти два корвета, которые должны были строиться в Турции - речь шла об около 150 млн долларов расходов на корпус и около 300 млн долларов расходов на сам корабль. Конечно, там сейчас звучит риторика, что мы не настолько богатая страна и лучше бы мы потратили эти деньги на танки. Но если сопоставить тогдашние расходы и то, что сейчас новый "Leopard" стоит около 50 млн евро", - пояснил Киричевский.

По словам эксперта, один такой корабль стоит как шесть танков "Leopard". Однако эффект, по мнению Киричевского, от одного корабля в перспективе будет значительно больше.

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Кроме того, аналитик отреагировал на распространенное мнение, что украинские корабли могут стать легкой мишенью для российских ударов.

"Есть такое представление, что якобы в современной войне большой надводный корабль утопить очень просто. Для справедливости - нам еще не удалось утопить все ракетные носители "Калибров" Черноморского флота достать. Так почему же у нас считают, что россияне смогут легко достать наш корабль. Возможно даже наоборот... Поэтому эти два корвета - это очень важная закладка на наши перспективы, чтобы россияне даже не подумали, что они могут блокировать наши порты", - добавил Киричевский.

Строительство корветов для ВМС Украины

В мае 2024 года новейший украинский корвет "Гетман Иван Мазепа" (F-211) вышел из турецкой верфи RMK Marine на первые ходовые испытания.

Проект по строительству корветов для ВМС Украины начат в 2020 году. Позже был подписан ряд документов в сфере безопасности и обороны.

Ранее планировалось, что до 2023 года корабль с частичным оснащением отбуксируют в Украину на достройку, однако из-за полномасштабного вторжения РФ корабль достроили и оснастили в Турции.

Корабль "Гетман Иван Выговский" был заложен 18 августа 2023 года. Производитель корвета - Стамбульская военно-морская верфь и Николаевский судостроительный завод "Океан". 1 августа он был спущен на воду в Стамбуле.

Сейчас же стало известно, что "Гетман Иван Выговский" (типа "Ада") осуществит свое первое плавание в 2026 году.

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