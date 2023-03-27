Первые 10 САУ закупят в ближайшее время.

Германия планирует приобрести 28 самоходных артиллерийских установок, чтобы заменить оружие, которое передали Украине для защиты от агрессора.

Как пишет Reuters, немецкое правительство хотело только летом обратиться в парламент с соответствующей просьбой, однако министр обороны Борис Писториус решил не ждать. Закупку оружия ускорили из-за критики, что пополнение запасов техники происходит слишком медленно.

Отмечается, что уже в ближайшее время планируют закупить не менее 10 гаубиц немецкого производителя оружия Krauss-Maffei Wegmann (KMW) на сумму около 180 миллионов евро уже в ближайшее время, а также приобрести опционы на закупку еще 18 гаубиц.

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По данным издания, речь идет о САУ Panzerhaubitze 2000, которые активно применяют ВСУ в боях против оккупантов.

САУ Panzerhaubitze 2000 - что известно

В июне 2022 года сообщалось, что ВСУ уже используют Panzerhaubitze 2000 на фронте против российских оккупантов. В сентябре Германия объявила об отправке Украине еще четырех САУ Panzerhaubitze 2000 и боеприпасы для них.

Позже стало известно, что на восстановление немецкого Арсенала самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000 минимум через три года, поскольку 14 единиц были переданы Украине.

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