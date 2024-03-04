В многочисленные пакеты помощи вошли стрелковое оружие, средства индивидуальной защиты, артиллерия, системы ПВО, бронеавтомобили, грузовики, морские лодки, беспилотники, авиационное топливо и прочее.

С начала полномасштабной войны Франция поставила в Украину военную технику на общую сумму 2,615 миллиарда евро.

Как сообщили в минобороны Франции, все поставки соответствуют трем критериям: обеспечение полного цикла (оснащение боеприпасами, обучение и обслуживание оборудования), отсутствие ослабления собственной армии и контроль эскалации.

В список помощи вошли: стрелковое оружие, средства индивидуальной защиты, артиллерия, системы ПВО, бронеавтомобили, грузовики, морские лодки, беспилотники, авиационное топливо и прочее. В частности, Франция предоставила 250 бронеавтомобилей VAB, 38 бронеавтомобилей AMX10, более миллиона патронов к стрелковому оружию. Цифры по ракетам Crotale, Aster и SCALP засекречены.

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Кроме того, Париж прислал 160 беспилотников и 10 систем для обнаружения БПЛА. Также Украина получила несколько комплексов ПВО: две ЗРК Crotale NG, шесть ЗРК Mistral и одну установку ЗРК Samp/T.

Для ВСУ передали четыре РСЗО LRU, шесть самоходных гаубиц TRF1, 30 самоходных гаубиц Caesar, а также 10 тяжелых минометов 120 мм.

В то же время Париж организовал обучение 10 тыс. украинских военных во Франции и Польше.

Война в Украине - помощь Франции

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию, где подписал с французским лидером Макроном соглашение о гарантиях безопасности.

Как говорится в тексте Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, Франция планирует в течение текущего года предоставить Украине до 3 миллиардов евро на помощь.

СМИ сообщали, что Франция думает над тем, чтобы разрешить своему спецназу и части других подразделений пересекать границу Украины. Париж хочет предоставить ВСУ обучение в области противовоздушной обороны.

Франция заказывает у производителя беспилотников Delair 100 дронов для нужд Украины. Эта компания является одним из ведущих мировых производителей БПЛА.

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