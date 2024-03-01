Подобная мера рассматривается как средство создания "стратегической дилеммы" для России.

Франция думает над тем, чтобы разрешить своему спецназу и части других подразделений пересекать границу Украины. Об этом говорится в материале Le Monde.

Отмечается, что подобная мера рассматривается как средство создания "стратегической дилеммы" для России.

"Идея дать возможность этим военным инструкторам пересекать украинскую границу, потенциально с другими обычными подразделениями, находится в центре французских размышлений. Такое французское военное присутствие могло бы защитить некоторые территории Украины и ограничить удары со стороны оккупантов", - утверждают источники издания.

Авторы отмечают, что недавние комментарии президента Франции Эммануэля Макрона относительно возможной отправки военного подкрепления неявно приоткрыли завесу на уже фактическое присутствие представителей различных западных служб на украинской земле.

"Приезды и отъезды в Украину многочисленных государственных деятелей, принадлежащих к сфере западных разведывательных служб, часто с военным статусом, были с начала украинского конфликта очевидным фактом, присущим ведению войны, которая осуществляется спецподразделениями под видом членов дипломатического персонала, или "советников", сотрудничающих с генштабом ВСУ", - пишет СМИ.

В то же время украинский собеседник издания из дипломатических кругов утверждает, что "в Украине присутствуют все союзные государства".

"Это не боевые подразделения, но есть, например, представители всех спецслужб. Если есть поставки оружия, должны быть люди, которые предоставят информацию для использования оборудования на месте. Украина также является полигоном для испытаний новой техники. Таким образом дроны тестируют на месте. Такие профессионалы, конечно, есть на местах", - подчеркнул собеседник СМИ.

Издание также отмечает, что Париж хочет предоставить ВСУ обучение в области противовоздушной обороны.

"Присутствие французских солдат или солдат других национальностей потенциально могло бы обеспечить безопасность определенных участков украинской территории и серьезно ограничить нынешние беспрепятственные бомбардировки Москвы. Присутствие союзников также окажется важным для обещанного прибытия американских F-16 в Украину в 2024 году", - говорится в статье.

Франция и война в Украине - последние новости

На днях президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС обсуждает отправку западных войск в Украину.

При этом он не стал говорить, какие именно страны рассматривают возможность отправки войск, заявив, что хочет сохранить некоторую "стратегическую двусмысленность".

Сразу после этого ряд стран НАТО отреагировали на слова Макрона об отправке войск в Украину.

Так, в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки не будут отправлять свои войска на фронт в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: