Храпчинский отмечает, что о проценте поражения российских ракет благодаря этим самолетам говорить не стоит, ведь враг может догадаться, где и что используется для защиты воздушного пространства.

Самолеты F-16, которые сейчас есть в Украине, могут "закрыть" 50% территории нашей страны. Об этом в эфире "Киев 24" сказал Анатолий Храпчинский, авиационный эксперт, заместитель директора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы.

Говоря о F-16 в Украине, он отметил, что "мы имеем уже почти полноценную эскадрилью".

"Натовский стандарт предусматривает наличие 18-21 самолета в эскадрильи. То есть это говорит о том, что у нас есть полноценный компонент, который может активно привлекаться в качестве противовоздушной обороны", - сказал Храпчинский.

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На вопрос о том, о каком проценте поражения российских ракет можно говорить именно благодаря F-16, эксперт подчеркнул, что процент каких ракет и чем сбивается - это тайна. Ведь "это расчет, сразу можно догадаться, где что используется для защиты воздушного пространства".

"Я бы отметил, что в принципе, если мы говорим о такой составляющей как одна эскадрилья, то практически 50% Украины можно закрыть за счет такого количества самолетов", - отметил Храпчинский.

Украинские F-16

Как сообщал УНИАН, ранее авиационный эксперт Константин Криволап отметил, что использование истребителей F-16 требует серьезного пересмотра работы украинских Воздушных сил.

По его словам, сейчас использование этих истребителей против России происходит на уровне 10-15% от того, что они могут.

Военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров заявил, что Украина уже активно использует F-16 не только для усиления противовоздушной защиты, но и в атакующих действиях.

В США заявили, что готовы обучать больше украинских пилотов для управления истребителями F-16. При этом отмечается, что этого сделать пока невозможно, потому что у Украины нет контингента для этого.

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