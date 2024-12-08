Надо, чтобы в том месте, где работает F-16, не было систем РЭБа, из-за которых даже воробьи повылетали с городов, говорит Константин Криволап.

Использование истребителей F-16 требует серьезного пересмотра работы наших Воздушных сил, сказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап.

Комментируя в эфире Киев24 перспективы применения Украиной F-16 он отметил, что сейчас использование этих истребителей против РФ происходит на уровне 10%-15% от того, что они могут. В частности, он обратил внимание, что на конечностях крыльев F-16 стоят ракеты AIM-9 Sidewinder.

"Это ракеты ближнего воздушного боя с дальностью 20-40 км. Этим ракетам в первой модификации видимо 40-50 лет, но они постоянно модернизируются. И сейчас это действенная, рабочая, очень хорошая, надежная ракета. Выстрелил и забыл. И без разницы, будет ли это "шахед" или крылатая ракета", - сказал Криволап.

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По его словам, F-16 будут поражать крылатые ракеты, скорее всего, более эффективно, чем это могут делать зенитно-ракетные комплексы. В любом случае, это будет дешевле, а это тоже важный вопрос.

"Но здесь проблема - надо, чтобы в том месте где работает F-16 не было наших средств ПВО. Потому что в комплексах ПВО работает мощная система РЭБа, работают радиолокаторы. Система "свой-чужой" отказывает, дает ошибки. Причем она дает ошибки что у нас, что у россиян. Потому что в этом радиопространстве, волны мы конечно не можем увидеть, но там такое, что специалисты говорят, что воробьи повылетали из городов, возвращаются в города, где нет РЭБа", - отметил Криволап.

Поэтому, по его словам, надо достаточно серьезно пересматривать работу наших воздушных сил: "Большая организационная работа здесь должна быть проведена".

Истребители F-16 для Украины

Первая партия западных истребителей F-16 поступила в Украину в июле - это были шесть истребителей от Нидерландов.

Впоследствии эксперт по вопросам развития авиационного сектора Богдан Долинце заявил, что после появления истребителей F-16 эффективность украинской ПВО выросла на 95%.

Сегодня военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров заявил, что Украина уже активно использует F-16 не только для усиления противовоздушной защиты, но и в атакующих действиях. Речь идет, по его информации, о Донецком направлении, где истребители работают по наземным целям. "И самолеты проявляют себя фантастически эффективно", - отметил Крамаров.

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