Европа очнулась после 30 лет разоружения и поняла, что ей нечем отбиваться от внешней агрессии.

Из-за российского вторжения в Украину страны Европы начали быстро наращивать военные бюджеты, но европейская оружейная промышленность оказалась не готова удовлетворить весь спрос. Европейцев выручает американский ВПК. Об этом пишет издание Politico.

"В 2022 году расходы европейских стран выросли на 13 процентов до 345 миллиардов долларов — почти на треть больше, чем десять лет назад — большая часть расходов была реакцией на полномасштабное вторжение России в Украину. Теперь вопрос в том, как эти деньги будут потрачены", – говорится в статье.

Авторы публикации отмечают, что сейчас европейские страны тратят около половины своих оборонных закупок на американское снаряжение, и Вашингтон добивается того, чтобы эта зависимость сохранялась. Европейские лидеры наоборот настроены развивать свою военную промышленность, но с этим пока имеются явные проблемы.

Politico отмечает, что европейские компании обладают большим опытом военного производства и способны производить практически все – от французских истребителей Rafale до немецких танков Leopard и польских ПЗРК Piorun. Однако пока США способны предлагать европейским правительствам более современные и технологичные виды вооружений, например ударные истребители F-35. Также европейская оборонка не справляется со всеми заказами, например, на управляемые с плеча ракеты и артиллерийские снаряды.

"После вторжения России в Украину европейские государства хотят импортировать больше оружия и быстрее", — говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Этот спрос покрывают американские компании, поставляющие европейским армиям ПТРК Javelin, танки M1A1 Abrams, истребители F-16 и F-35.

"Необходимость пополнения складов вооружений и продолжения доставки техники в Украину актуальна, и после десятилетий сокращения оборонная промышленность континента с трудом приспосабливается", – констатирует издание.

Трудности с поставками оружия в Европе

Как ранее писал УНИАН, европейская оборонная промышленность столкнулась с беспрецедентной проблемой – нехваткой оружейного пороха для покрытия потребностей при производстве снарядов. После трех десятилетий разоружения Европа оказалась не готова вооружить не только себя, но даже общими усилиями одну лишь Украину.

Также европейские страны начали активно закупать оружие в других регионах мира. К примеру, недавно стало известно, что израильские танки впервые начнут поставлять в Европу. А Польша, которая считает себя "следующей целью" России, начала срочные закупки танков и самолетов в Южной Корее.

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