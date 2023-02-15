Эксперт акцентировал внимание на то, что риторика Запада во время передачи танков тоже была неясна.

Военный аналитик, майор запаса Нацгвардии, ветеран русско-украинской войны Алексей Гетьман предположил, что в вопросе передачи американских истребителей F-16 Украине США могут не раскрывать все подробности из-за мощной информационной войны.

"Если есть задержка или не принятое решение по этим самолетам, то зачем тогда выделять 100 миллионов долларов из бюджета США для того, чтобы научить наших пилотов пользоваться этими самолетами? Это первый вопрос", - отметил эксперт, передает 24 канал.

Также он добавил, что риторика Запада во время передачи танков тоже была неясна.

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Кроме того, Гетьман акцентировал на том, что ранее США уже фактически дали "добро" на то, чтобы другие страны передавали Украине боевые самолеты. Учитывая, что США владеют лицензией на истребители F-16, то их разрешение требуется так же, как и требовалось разрешение Германии на передачу ВСУ немецких танков Leopard.

Истребители F-16 для Украины - последние новости

Напомним, 14 февраля заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-9") министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что не может сегодня объявить, что Украина получит боевые самолеты, в том числе американские истребители F-16.

Также ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда поставил под сомнение возможность поставки Украине современных истребителей F-16.