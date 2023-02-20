Система управления огнем позволяет вести его как на больших углах возвышения, так и прямой наводкой.

Военный эксперт Олег Жданов назвал ключевые особенности финско-шведской установки AMOS. Она работает практически в полуавтоматическом режиме и может сделать единовременное попадание в цель 14 мин из двух стволов.

"Действительно, есть очень хорошая установка, это финско-шведская разработка совместная – самоходная двуствольная 120-мм гладкоствольная самозарядная казеннозарядная минометная башня. Именно башня, она выполнена в качестве огневого модуля, устанавливается она либо на колесную базу, либо на небольшие катера. Минометная система: 120 миллиметров, гладкий ствол, мины заряжаются со стороны казенной части", – рассказал он во время эфира на YouTube, отвечая на вопрос о том, какими характеристиками обладает система и как она может помочь украинским военным.

По словам эксперта, для обслуживания установки требуются два человека, но она самозарядная. И она работает практически в полуавтоматическом режиме.

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"Система управления огнем позволяет вести его как на больших углах возвышения, то есть в качестве миномета - максимальный угол возвышения у нее 85 градусов - так и прямой наводкой. Минимальный угол возвышения -3 градуса, то есть стволы могут даже опускаться ниже горизонта на 3 градуса. Но стрельба прямой наводкой применяется только в случае самозащиты", – добавил он.

Жданов отметил, что эта установка может стрелять, но в основном только для самозащиты, а так она стреляет как миномет. Ее особенность заключается в скорострельности.

"Скорострельность ее – 12 выстрелов в минуту, но она может сделать единовременное попадание в цель 14 мин из двух стволов. То есть это фактически дает эффект работы чуть ли не полноценной артиллерийской батареи. Когда начинается стрельба с максимального угла возвышения на максимальном заряде, дальше за счет автоматики ствол опускается ниже, заряд уменьшается и продолжается ведение огня, получается, что снаряд прилетает в ту же точку. Первая мина касается земли, а 14-я вышла из ствола. То есть на траектории висит 14 мин и они одна за другой взрываются в районе цели. Практически одновременно они прилетают в точку прицеливания, и через 30 секунд этого миномета нет на позициях. В этом ее главнейшее преимущество", – подчеркнул эксперт.

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