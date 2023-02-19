Неисключено, что беспилотниками Revolver 860 могли усилиться ВСУ.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о дронам-бомбардировщиках Revolver 860, которыми могли усилиться ВСУ на войне против России.

"Очень хороший дрон, - заявил он. - Устойчивые к радиоэлектронным помехам, в том числе и российским. Практически заменяет миномет".

По словам Жданова, дальность полета дрона - 20 километров, грузоподъемность - 140 килограмм, в воздухе он может находиться 40 минут,

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"Его особенность - у него есть барабан, как в револьвере, и в этот барабан заряжаются мины. Барабан рассчитан на восемь 61-мм мин. Но можно менять, барабан универсальный. Можно ставить барабан для 120-мм мин. Главное - не превысить вес", - отметил эксперт.

При этом Жданов добавил, что на данный момент официальной информации о том, что такие дроны поступили на вооружение ВСУ, нет:

"В открытых источниках, к сожалению, нет информации о применении Revolver 860, которые вроде как обещал нам поставить Тайвань. Тайвань сам готовится к войне, чтобы предотвратить экспансию Китая. Но вполне возможно, что где-то партия есть, и наши операторы их применяют".

Дроны-бомбардировщики Revolver 860 - общая информация

Дрон Revolver 860 - боевой летательный аппарат, предназначенный для поражения минами. Идеально подходит для выполнения специфических задач. Шансов спастись от его удара критически мало.

Создавался тайваньской компанией Drone Vision. Дрон может нести на себе сразу 8 60-мм, 80-мм или 120-мм мин. При необходимости может сбросить сразу все.