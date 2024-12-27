Бескрестнов акцентировал, что если благодаря беспилотному аппарату удастся сохранить хотя бы одну жизнь, он уже работал не зря.

Мир выступает категорически против использования искусственного интеллекта в военных целях, в частности в дронах. Но есть альтернативные возможности, заявил специалист по системам РЭБ и связи, глава "Центра радиотехнологий" Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш".

"В Сеуле состоялся саммит, где 60 стран включая США подписали соглашение об ответственном использовании ИИ в военных целях (30 стран, в частности, Китай, отказались его подписывать, – ред.) И среди прочего, на мероприятии был доклад о том, что в Украине БПЛА скоро сами будут определять цели и будут атаковать. И этот, так сказать, международный консорциум категорически против того, чтобы доверять искусственному интеллекту принимать такие решения, потому что возможны ошибки, из-за которых будет гибнуть гражданское население", – рассказал он в интервью "Укринформу".

По его словам, это соглашение касалось двух направлений. В частности, было договорено, что ИИ не должен принимать решения по применению оружия массового поражения, например ядерных ракет, а также по выбору и уничтожению целей. В то же время искусственный интеллект может давать рекомендации, хотя окончательное решение должен принимать именно человек.

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Но есть альтернативные решения, говорит "Флеш":

"Это когда, скажем, 15 роботов едут, наступают на позиции и все время обмениваются между собой информацией, вместе "думают". А если какой-то робот наткнулся на мину и был уничтожен, то в этот момент другие роботы понимают, что туда ехать не надо, и делают обходной маневр".

Кроме того, дроны могли бы сами делить территорию на сектора, которые будут обследовать. Такой вариант допускается, но нужно иметь большое количество роботов.

Говоря о том, заменят ли роботы пехоту, Бескрестнов акцентировал, что если благодаря беспилотному аппарату удастся сохранить хотя бы одну жизнь, он уже работал не зря.

"Как-то был на совещании у одного очень уважаемого мной командующего, и речь шла о решении, которое его подчиненный считал слишком дорогим. И тогда тот генерал сказал: даже если мы отбросим моральную часть вопроса чего стоит жизнь человека для его семьи, детей и будем смотреть только на голые цифры, то потеря одного бойца для государства стоит 15 млн грн. Поэтому любое устройство, которое стоит меньше и обеспечивает сохранение его жизни, экономически оправдано. Как говорил Залужный – это простая математика. Можем тратить любые суммы на технологии, спасающие жизни", – пояснил эксперт.

Однако все упирается в бюджет. Если бы были деньги, можно было бы приобрести много роботов. Но Минобороны покупает то, что просит армия:

"Если изучаются потребности бригад, и спрашивают, вам нужен такой робот или, например, 100 FPV за те же деньги, то любая бригада выберет 100 FPV. Потому что с ними умеют работать, с ними держат позиции. Робот – это классно, но нужны дроны. А если предложить им и то, и другое, то дело сдвинется", – констатировал он.

Дроны в войне

Война в Украине стала по-сути первой войной со столь активным использованием беспилотников – от воздушных до наземных и даже морских средств. Украина уничтожала вражескую пехоту, технику и корабли с помощью таких систем.

В Украине даже были созданы Силы беспилотных систем. Командующим этого рода войск является Герой Украины Вадим Сухаревский. Военный вошел в историю российско-украинской войны как первый офицер ВСУ, под чьим командованием был открыт огонь на поражение российских боевиков под Славянском в апреле 2014 года.

Украинские производители активно развивают эту отрасль. К примеру, недавно сообщалось о том, что в Украине завершили этап испытаний новых БПЛА с оптоволоконной связью. Они способны преодолевать вражеские средства РЭБ.

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