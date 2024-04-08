С 2022 года танки, оснащенные минными тралами, Кремль активно отправляет на фронт.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал видеозапись уничтожения российского танка Т-90, которая вчера, 7 апреля, была опубликована в Интернет. Это видео эксперт считает интересным, потому что танк был оснащен минным тралом, которые когда-то устанавливались на экспортный вариант, имевший много нареканий.

"Интересное видео вот чем… Когда говорят об уничтоженной технике, то уделяют внимание самим танкам, ББМ, САУ и т. д., но есть другие, о многом говорящие компоненты. В частности – минные тралы. Например, на вчерашнем видео, танк Т-90 был оснащен минным тралом ТМТ-К", — поясняет Коваленко.

Он отмечает, что всего за время полномасштабного вторжения верифицирована потеря 13 таких тралов россиянами. По словам специалиста, минный трал ТМТ-К предназначен не только для траления нажимных противотанковых мин, но и противобортовых неконтактных мин, а также мин с магнитными взрывателями.

Видео дня

"Позволяет ему это делать электромагнитный комплекс, в составе которого электронные элементы угадайте чьего производства? А потому, у страны с тысячами танков, не так уж и много, по факту, современных тралов. И еще один момент. Трал был установлен на Т-90С, а Т-90С – это экспортная версия Т-90 с очень интересной историей", — утверждает Коваленко.

По его информации, такие танки отправлялись, преимущественно, в Индию, с которой были заключены соответствующие контракты. При этом, как отмечает эксперт, часть танков не проходила приемку, в связи с некачественной сборкой и прочими неполадками.

"За время выполнения экспортных поставок таких танков накопилась энное количество и с ноября-декабря 2022 года их весьма активно отправляют в зону боевых действий… Интересно, а неполадки исправили или для мясного штурма и так сойдет?", — рассуждает Коваленко.

ВСУ уничтожили редчайшую российскую машину "судного дня" - подробности

Как сообщал УНИАН, Силам обороны Украины удалось уничтожить первую за все время полномасштабного вторжения редчайшую машину "судного дня", предназначенную для перевозки командования в условиях ядерной войны "Ладога". По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, "Ладога" создана во времена СССР на базе танка Т-80. Установка имеет герметизированное отделение и противорадиационную защиту, моторно-трансмиссионную и фильтровентиляционные установки, комплекс информационных, специализированных средств связи и блоком регенерации воздуха, отработанного в обитаемом отделении.

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