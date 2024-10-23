Этот роботизированный комплекс способен транспортировать боеприпасы, продукты питания и снаряжение.

Беспилотный наземный роботизированный комплекс "Таракан", разработанный украинскими инженерами, теперь разрешено использовать в подразделениях Сил обороны, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Новый беспилотный наземный роботизированный комплекс имеет небольшие размеры, из-за чего его можно перевозить в микроавтобусе или в автомобильном прицепе.

"В то же время сам наземный робот может перевозить до двух центнеров груза. В зависимости от потребностей он способен транспортировать боеприпасы, продукты питания и снаряжение", - говорится в сообщении.

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В Минобороны отметили, что бесшумный электрический двигатель, большие резиновые колеса и особенности конструкции позволяют роботу двигаться по полю боя незаметно на большое расстояние.

Другие передовые украинские разработки для фронта

Как сообщал УНИАН, не так давно Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к поставке дрон отечественного производства "Колдун". Он способен корректировать огонь артиллерии, а благодаря использованию высокотехнологичных материалов имеет устойчивость к вражеским средствам радиоэлектронной борьбы.

Также был кодифицирован и допущен к поставке украинский багги "Варан", который имеет повышенную проходимость, а также предназначен для перемещения личного состава, эвакуации раненых и подвоза боеприпасов.

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