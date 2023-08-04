Один дрон за 500 долларов может нанести оккупантам ущерб на миллионы и сохранить много жизней украинцев.

Украинские защитники показали, чем бьют российских оккупантов с неба на передовой. В ВСУ уже неоднократно подчеркивали, что для сохранения жизни украинских военных пытаются как можно больше заменить человеческий ресурс на технику.

Журналисты "1+1" пообщались с военными роты ударных БПЛА 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко и собственными глазами увидели дроны-"насекомые".

Как отмечается, беспилотник весом почти 40 кг, который может нести сразу четыре мины и небольшой дрон-камикадзе, способен сжечь российский танк. Продемонстрировано, как разворачиваются на полигоне беспилотники. В зависимости от особенностей конструкции одни из которых работают ночью, другие - днем.

Например, квадрокоптер Matric-300 стоит более 1 млн грн, но достаточно "живучее насекомое". Может даже не залетать к противнику и видеть, что делается на его позициях за 30 км. Mavic 3T - дешевле, но также очень полезен. По словам военных, определенные небольшие ударные дроны можно сравнить с выстрелом из винтовки: если точно попал, "минус", например, вражеская пушка.

Огромный гексокоптер с прицепной взрывчаткой работает как воздушный миномет, в частности, может существенно поразить живую силу противника. К такому "насекомому" цепляют четыре минометных боеприпаса, но, как правило, точно в цель попадает только третий снаряд, потому что первые два – пристрелочные.

По словам командира роты ударных БПЛА 57-й мотопехотной бригады Александра, в отличие от классических минометов, которые стреляют только определенными боеприпасами, "боевое насекомое" может взять на борт различное оружие. В зависимости от цели, защитники цепляют к нему осколочный снаряд или какой-то другой.

С помощью специального оборудования военные видят, куда коптер летит и, анализируя его работу, делают определенные выводы и совершенствуют дроны.

Бойцы просят помощи с закупкой новых "боевых комаров", потому что один дрон за 500 долларов может наделать захватчикам ущерб на миллионы и сохранить много жизней украинцев.

Дроны на вооружении ВСУ

Напомним, ранее авиаэксперт Валерий Романенко рассказал, что за время полномасштабной войны Украина сделала мощный рывок в производстве дронов.

По его словам, во время бегства войск РФ из северных регионов Украины, украинские военнослужащие получили образцы почти всех вражеских станций радиоэлектронной борьбы.

Также Украина наладила выпуск маленьких FPV-дронов, которые очень нужны всем подразделениям ВСУ .

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