На этих машинах также установлены противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) TОW.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что БМП Bradley, которые вскоре должна получить Украина, серьезно помогут нашим военным на поле боя как в огневой поддержке, логистике, так и в эвакуации раненных. Он не сомневается, что эта техника появится, в том числе, и на Бахмутском направлении.

"Я думаю, что они появятся там. Я в этом даже не сомневаюсь, потому что усиление нашей пехоты необходимо. Это машины довольно неплохо защищенные, правда, пушка слабовата – 25-мм, автоматическая. Тем не менее, она имеет два вида боеприпасов, может даже бороться с бронеобъектами противника. У них бронепробиваемость до 60 мм бронебойно-трассирующим боеприпасом. Тем более, она автоматическая, туда заряжаются сразу две ленты, и она в автоматическом режиме может менять вид боеприпаса – осколочно-фугасный трассирующий или бронебойный трассирующий. Оператор выбирает только кнопочкой, ничего перезаряжать в бою не надо", – подчеркнул Жданов во время эфира на YouTube.

Эксперт отметил, что эти машины также оснащены противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) TОW.

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"И что самое главное – дело в том, что на этих БМП установлены ПТУР TОW При чем, есть машины с первым поколением, есть со вторым – TОW-1, TОW-2. Поэтому я думаю, что они там появятся. Они помогут и в огневом отношении – поддержат нашу пехоту, и помогут нашим войскам в ходе ведения боевых действий в плане ведения логистики, потому что все таки бронированные объекты, и подвоз личного состава, и подвоз боеприпасов, эвакуация раненных – это все могут обеспечить только бронемашины", – резюмировал Жданов.

БМП Bradley для Украины

6 января 2023 года администрация президента США Джо Байдена официально объявила о новом пакете военной помощи Украине сразу на $3 млрд. В него вошли бронемашины Bradley, самоходные гаубицы, бронетехника, ракеты "земля-воздух", противотранспортные мины, боеприпасы и другое вооружение.

Позднее в Пентагоне добавили, что обучение украинских военных использованию новой американской техники, в том числе и бронированных машин пехоты Bradley начнется в конце января.

При этом уже через несколько дней после объявления нового пакета помощи от США Россия отчиталась об уничтожении на войне в Украине БМП Bradley. Самой техники в Украине пока еще нет.

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