Всего США произвели около 2 тысяч таких боеприпасов.

США скоро могут передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, которые нужны Силам обороны для борьбы с российскими оккупантами.

Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире "Украинского радио" сообщил, что у американцев на складах может находиться более тысячи старых образцов этих боеприпасов, которые в перспективе могут оказаться в руках ВСУ.

Хотя США произвели около 2 тысяч ракет с кассетным боеприпасом, Украина вряд ли может рассчитывать на такую цифру, так как часть снарядов использовали в других военных операциях и есть еще непригодные для использования.

Видео дня

"Однако много ракет осталось, и американцы пытались их утилизировать. Это около 1100 ракет старых типов. Надо провести серьезную ревизию и оценить условия их хранения. Где-то 30-40% пригодны для использования", - считает Криволап.

По его словам, какую-то часть дальнобойных ракет ATACMS удалось модернизировать. Им изменили систему наведения, боеприпас и мощность пороховых двигателей.

"Если бы нам дали не 20 ракет, а 100 или больше - это было бы очень хорошо. Ведь цель у нас есть, нам есть куда бить", - подытожил эксперт.

ATACMS для Украины - что известно

Украина уже давно просит США предоставить ей для защиты дальнобойные ракеты ATACMS.

В марте группа конгрессменов от обеих партий обратилась к министру обороны США Остину Ллойду с призывом передать Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км.

Как писал УНИАН, 12 марта Штаты объявили о новом пакете помощи Украине. Politico со ссылкой на источники отметило, что в этот пакет могут войти несколько ракет ATACMS старой версии с дальностью около 160 км и кассетной боеголовкой.

Вас также могут заинтересовать новости: