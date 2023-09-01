Боевая работа идет круглосуточно, поскольку от этого зависит, как ситуация будет складываться на "нуле".

На Бахмутском направлении Силы обороны Украины дают отпор оккупантам с помощью очень редкого для нашей войны оружия – пушки, говорится в сюжете ТСН.

Бойцы львовской 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады отстреливают вражеские цели, которые находит наша разведывательная "птичка", в режиме 24/7. На службе у них – советская пушка М46 с довольно экзотическим калибром 130 мм.

"Валит хорошо, далеко, на изрядное количество километров. До 27 километров. Так что прекрасная вещь", - говорит один из десантников.

Эти пушки бойцы получили два месяца назад, до того работали на 122-мм гаубицах Д-30.

"Разница лишь в том, что поворот тяжелый, поднимать, повернуть влево, вправо... Она массивнее Д-30", - говорят защитники.

За короткий срок бойцы не только освоили пушку, но и успели нанести значительные потери врагу: как среди техники, так и среди личного состава. Боевая готовность здесь круглосуточная, поскольку от работы бригады зависит, как ситуация будет складываться на"нуле".

"Не бывает такого, что мы днем работаем, ночью отдыхаем. Работа идет 24/7, цели появляются 24/7. Координаты так же... Разведчики непрерывно ведут разведку", – добавляет боец бригады.

Ситуация на Бахмутском направлении - это надо знать

В июле Вооруженные Силы Украины освободили господствующую высоту в районе Клещиевки, взяв под огневой контроль не только этот населенный пункт, но и Бахмут.

Сейчас целью украинских сил на этом направлении является взятие под полный контроль села Клещиевка под городом Бахмут Донецкой области, сообщал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины-генерал-полковник Александр Сырский.

В Минобороны Украины сообщали, что враг упустил возможность покинуть Бахмут.

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