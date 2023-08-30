Генерал-полковник встретился с украинскими военными, которые выполняют задачи "на передке".

Необходимо взять под полный контроль Украины село Клещиевка под городом Бахмут Донецкой области.

Об этом сказал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины - генерал-полковник Александр Сырский во время встречи с украинскими военными, которые выполняют задачи на переднем крае. В Telegram он показал видео посещения наших воинов.

"80 ОДШБр (отдельная десантно-штурмовая бригада - Ред.), 3 ОШБр, 5 ОШБр, бригада "Лють", 68 ОЕБр (отдельная егерская бригада - Ред.). Вместе с командирами спланировали дальнейшие действия, обсудили решение проблемных вопросов", - написал Сырский.

Во время награждения лучших бойцов Сырский отметил, что гордится тем, что ему выпала честь командовать такими героями. Он выразил уверенность в победе страны. "Мы должны выйти на все те рубежи, которые нам определены. Сейчас вы, как всегда, на острие удара, на острие боевых действий. Вы знаете, что у нас есть этот пункт, который надо "дожать", - сказал он.

Как известно, село Клещиевка находится менее чем в 10 километрах от Бахмута Донецкой области.

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Как сообщал УНИАН, военный эксперт Роман Свитан отмечал, что Вооруженные силы Украины, освободив господствующую высоту в районе Клещиевки, взяли под свой огневой контроль не только этот населенный пункт, но и Бахмут.

29 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Бахмут - это теперь ловушка для российских захватчиков. По ее словам, противники не могут покинуть город.

Напомним, 10 июня президент Украины подтвердил, что контрнаступление 2023 началось. Утром 30 августа Генштаб ВСУ отмечал, что наши воины продолжают двигаться вперед на Мелитопольском направлении.

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