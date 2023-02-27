Говорить о подготовке к новому "жесту доброй воли" на Херсонщине пока рано, считает Коваленко.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко подтверждает, что подразделения российских оккупационных войск в определенной мере уменьшили свое присутствие на левом берегу Херсонской области. Однако говорить о подготовке к новому "жесту доброй воли" со стороны врога пока рано, поскольку признаков этого нет.

Как отметил эксперт в своем Telegram-канале, командование оккупационных войск примерно через месяц после того, как ВСУ вытеснили их с правобережной Херсонщины, "стало уменьшать насыщенность левобережки своими подразделениями, поскольку те находятся как на ладони для украинской артиллерии с правого берега".

"Позиции оккупантов по левому берегу простреливаются вглубь на 20 км. Это создает повышенные риски для содержания в этом секторе большой группы войск, которые были бы попросту мишенью для ежедневного, рутинного отстрела украинской артиллерией. С целью уменьшения потерь и стали сокращать концентрацию сил и средств на левобережке, особенно в 20-километровой зоне по берегу Днепра", – объяснил он.

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По словам Коваленко, в этой зоне сохраняется контингент российских оккупационных войск, который можно условно разделить на две функциональные группы.

"Первая группа – подразделения оборонного назначения, предназначенные для сдерживания контрнаступления ВСУ в случае форсирования Днепра и прочих невероятных сценариев, которые не будут использованы, но которых панически боятся в РОВ (российских оккупационных войсках – ред.), а также диверсионной деятельности. Вторая группа – террористическая. Функции этих подразделений – ведение террористической деятельности, обстрелов правого берега. В основном, это подразделения с РСЗО БМ-21 "Град", которые осуществляют хаотические, неприцельные обстрелы Херсона и всего правобережья", – подчеркнул обозреватель.

Эксперт пришел к выводу, что отток россиян с левого берега Херсонщины спровоцирован желанием минимизироватиь потери. Это не является признаком "подготовки жеста доброй воли". При этом он отметил, что сокращение присутствия подразделений может иметь влияние на обороноспособность вражеской группировки на данном плацдарме.

"Но все же, не стоит торопить события и выдавать желаемое за действительное. Да, уменьшение фиксируется. Нет, бежать никто не собирается. Тем более, если РОВ сбегут с левобережки, то они оголят запорожскую группировку с запада, что завершится уже потерей Запорожской области. К этому они пока не созрели", – резюмировал Коваленко.

Ситуация на оккупированной части Херсонщины

После деоккупации правобережной части Херсонщины оккупанты сконцентрировали свои силы на левом берегу области. Именно оттуда ведутся обстрелы Херсона и деоккупированных населенных пунктов.

Кроме того, в Каланчаке российские оккупанты обустроили военный госпиталь в одном из медицинских учреждений. Туда уже завезли десятки оккупантов, а персонал в госпитале – исключительно россияне.

Ранее в Генштабе сообщили, що россияне также забирают у жителей Херсонской области лодки и другие плавсредства. Там подчеркнули, что такие действия противника наблюдались и перед деоккупацией правого берега области.

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