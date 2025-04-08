В то же время оккупанты имеют продвижение на других направлениях.

Украинским военнослужащим удалось отбросить оккупационные войска Российской Федерации в населенном пункте Шевченко Донецкой области.

Об этом сообщается в Telegram-канале аналитического проекта DeepState. Согласно обновленным данным аналитиков, российские захватнические войска имеют продвижение у Гуево (Курская область), Новолюбовки (Луганская область) и в Часовом Яру (Донецкая область).

В последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщалось, что за сутки на фронте произошло 120 боевых столкновений с россиянами. Наибольшее количество зафиксировано на Лиманском (19 атак), Покровском (42 атак) и Курском (17 атак) направлениях.

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