Румыния имеет общую границу с Украиной и на ее территорию неоднократно летели обломки российских беспилотников.

Нижняя палата парламента Румынии приняла законопроект, который позволит передать Украине систему ПВО Patriot.

Как сообщает Reuters, законопроект одобрен нижней палатой сегодня. "Румыния, член НАТО с 2004 года, имеет общую границу с Украиной протяженностью 650 км, и на ее территорию неоднократно залетали обломки российских беспилотников, когда Москва атаковала украинские порты", - говорится в сообщении.

Издание напомнило, что в этой части Украину отделяет от Румынии Дунай, где расположены украинские порты (юг Одесской области).

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Reuters отмечает, что накануне правительство Румынии направило соответствующий закон в парламент на утверждение. Как только президент Клаус Йоханнис подпишет законопроект, правительство издаст приказ о передаче Patriot Украине.

По данным Reuters, Румыния решила подарить одну из двух своих действующих систем Patriot - одну из пяти таких систем и других стратегических подразделений ПВО, которые обещали страны НАТО Киеву. Это произойдет при условии, что позже союзники заменят ее другой системой Patriot.

"В законопроекте, одобренном парламентом, говорится, что замена системы Patriot из США не должна стоить больше, чем изначально заплатила Румыния за такую единицу, и что расходы будут покрыты из иностранных источников, которые "не возвращаются", - пишет Reuters.

Румыния подписала соглашение на $4 млрд на покупку Patriot в 2017 году. В настоящее время она получила четыре системы, две из которых находятся в рабочем состоянии.

Системы Patriot для Украины

Правительство Румынии одобрило проект закона, позволяющий передать Украине систему противоракетной обороны Patriot, и направило его в парламент для окончательного голосования.

В июне Бухарест заявил, что передаст Украине одну из двух действующих систем Patriot при условии, что союзники заменят ее подобной системой противовоздушной обороны. Этот ЗРК является одним из пяти, которые страны НАТО пообещали передать Киеву в последние месяцы.

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