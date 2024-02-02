Этот нестандартный маневр армии Украины дал толчок к последующему освобождению острова.

Военный аналитик, старший лейтенант сухопутных войск Армии обороны Израиля Игаль Левин заявил, что в 2022 году, во время боев за остров Змеиный (Одесская область), ЗСУ противостояли российским захватчикам, установив орудие на обычной барже.

По его словам, о факте применения барж для нанесения ударов по Змеиному он знал еще в момент их использования.

"Крайне удивился тогда и восхитился украинской смекалкой и изобретательностью. Но, так как эта информация была закрытой, то не мог это приводить как пример. Хотя порой это могло быть к месту - как образец нестандартного, асимметричного и нелинейного подхода к ведению боевых действий", - написал он в Telegram.

Как акцентирует аналитик, чтобы победить РФ, против которой нет шансов в симметричном противостоянии, военные подходы Украины должны быть постоянно именно такими - неожиданными для противника. В частности, ВСУ приходится быть в "бесконечном поиске" нестандартных решений, которые не прописаны в книжках по военному ремеслу.

"И да, идея с баржами была низовой инициативой, это к тому, что нужно прислушиваться к молодым и пассионарным. Ну, и самое главное, важность инициативы с баржами не в том, было это эффективно или нет. Главное в том, что это дало толчок к последующей постоянной обработке оккупантов на Змеином с помощью украинской артиллерии, авиации и т. д.", - заявил аналитик.

По Змеиному работали баржи - что известно

В сети "Х" о нестандартном подходе ВСУ также сообщил директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

"Помните, я когда-то говорил, что по Змеиному работали баржи? Оно все когда-то становится публичным и все становится на свои места…", — написал он.

Чмут также добавил, что, вероятно, "тогда не попали".

Значение острова Змеиный для Украины

Остров Змеиный (Одесская область) - один из важнейших стратегических объектов акватории Черного моря. Российские военные его оккупировали в феврале 2022 года, освободить его удалось 30 июня 2022 года. На этом острове захватчики пытались, в частности, обустроить комплекс "прикрытия" своего флота, ставшего уязвимым после потопления крейсера "Москва".

Позднее российская армия неоднократно атаковала Змеиный, в частности, с помощью тактической авиации, сбрасывая фугасные бомбы.

В декабре 2023 года ВСУ в районе острова сбили российский бомбардировщик "Су-24". По данным ВМС ВСУ, самолет там дистанционно минировал пути гражданского судоходства - сбрасывал донные мины. Делалось это в направлении "зернового коридора", работу которого РФ все время стремится сорвать.

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