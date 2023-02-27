Несмотря на долгую оккупацию полуострова, в составе украинской армии много выходцев из Крыма.

В настоящее время более 10 тысяч крымчан сражаются в составе Вооруженных Сил Украины против российского агрессора. Об этом заявил заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Денис Чистиков, пишет Укринформ.

"По данным Совета ветеранов Крыма, в ВСУ более 10 000 жителей Крыма с оружием в руках борются за территориальную целостность и суверенитет Украины", – заявил он.

По словам чиновника, некоторые из этих крымчан служат в украинской армии непосредственно с 2014 года, многие встали в ряды вооруженных сил с началом полномасштабного вторжения России.

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Перспективы освобождения Крыма

Президент Владимир Зеленский много раз заявлял, что с освобождением Крыма будет поставлена логичная точка в российской агрессии, которая началась именно с захвата украинского полуострова.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес полагает, что Крым могут освободить уже к концу лета. Однако для этого нужно, чтобы западные партнеры Украины нарастили поставки оружия.

По мнению спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, тяжелых боев за Крым не будет. Она полагает, что самые тяжелые сражения пройдут на Донбассе, а полуостров будет освобожден по другому сценарию.

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