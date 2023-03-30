Он отметил, что оккупанты начали давить на людей, которые не хотели добровольно оформлять российский паспорт.

Российские оккупанты загоняют жителей временно оккупированного юга Украины в "паспортная удавка". Как заявил в своем Telegram-канале городской голова временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров, интенсивность паспортизации обусловлена потребностями оккупантов.

"Рашисты загоняют жителей временно оккупированного Юга в "паспортную удавку". Местные гауляйтеры пообещали кремлевскому начальству до псевдовыборов паспортизировать 80% жителей ТОТ", - отметил он.

По информации Федорова, оккупанты действуют проверенными методами.

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"Сначала заманивали обещаниями высоких зарплат тем, кто возьмет паспорт РФ. А когда увидели, что добровольно по ничтожному "документу" люди не очень идут, начали давить", - подчеркнул мэр.

По его словам, речь идет о том, что социальные выплаты отныне выдаются только при наличии "аусвайса", а пропуск для свободного передвижения по оккупированной территории – если есть паспорт РФ.

"В Михайловке получить коммунальные услуги можно только тем, кто оформил российский паспорт", - написал Федоров.

Кроме того, добавил он, во время фильтрации оккупанты требуют российский паспорт и угрожают выселением всем, кто не хочет его оформлять.

"Захватчики хотят сделать жителей ТОТ гражданами своей недостраны, чтобы показать миру, что здесь живут "русские", которых надо было "асвабаждать". Но это им точно не удастся. Весь мир знает, что Юг - это Украина!",- подчеркнул городской голова.

Принудительная российская паспортизация украинцев на временно оккупированных территориях

Как сообщал УНИАН, 19 марта Федоров отметил, что россияне усиливают принудительную паспортизацию населения и к осени планируют, чтобы 80% жителей на временно оккупированных территориях были с паспортами России.

Россияне пообещали увольнять украинцев, которые работают без паспорта РФ. Санкции начнут действовать с 1 июля.

Кроме этого оккупанты выбрали и более агрессивные действия, которые направлены на прижатие сопротивления отказу от паспортизации. К примеру, людям угрожают физической расправой и пытают тех, кто не желает выполнять приказы оккупантов.

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