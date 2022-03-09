Житель Северодонецка Влад Алексеев: Пророссийских настроений здесь уже не осталось

Город Северодонецк находится под огнем оккупантов, стремящихся выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. УНИАН пообщался с местным жителем Владом Алексеевым чтобы узнать, как живет город в условиях войны.

Город Северодонецк последние 8 лет является областным центром Луганской области, так как Луганск все это время находился под контролем так называемой "ЛНР". Сейчас город – это одна из главных целей войск агрессора, стремящегося захватить полностью Луганскую и Донецкую области.

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сегодня утром сообщил, что прошедшие сутки стали самыми страшными для города с начала войны – российская армия обстреляла жилые кварталы города "градами", погибло 10 жителей, много раненых. УНИАН пообщался с местным жителем Владом Алексеевым, который находится в Северодонецке все это время.

Как живет город с начала войны? В каком он состоянии после вчерашнего обстрела?

С начала войны в целом было терпимо. Бои ведутся на подступах к городу. По информации местных властей известно, что силы ВСУ успешно накрывают вражеские колонны за городом. Стрельба была слышна все это время, но в последние дни все больше стало прилетать "градов" в жилые кварталы разных районов города.

За последние сутки было три массированных обстрела - дважды в 4 утра вчера и сегодня, и вчера днем. Часто попадают во дворы, вылетают стекла в домах, но, конечно, и попадания в жилые дома случаются. Сообщили о десяти погибших мирных жителях только за вчера, были случаи и ранее.

Как местные жители реагируют на обстрелы? Есть ли приезжие, или люди покидают город?

Люди при звуках обстрелов прячутся в подвалы, как и везде. Мы у себя в квартире прячемся в коридоре.

В городе есть беженцы из некоторых близлежащих сел. При этом часть людей выехала по возможности. Иногда курсируют эвакуационные поезда из соседних городов, где есть железнодорожные вокзалы, однако желающих слишком много. Но немало людей остаются в городе.

Когда в городе более-менее тихо, люди выходят на улицы, ходят за покупками, гуляют, есть подобие мирной жизни. Но всегда готовы прятаться в бомбоубежища при первых звуках выстрелов. С 17.00 в Северодонецке комендантский час.

В каком состоянии жизнеобеспечение Северодонецка? Работает ли городская инфраструктура?

Работают некоторые магазины крупных торговых сетей, там большие очереди. Местный хлебозавод работает, так что хлеб свежий есть. На местные рынки иногда выходят продавцы, люди тоже в очереди выстраиваются. Есть возможность купить фрукты и овощи, сыр и масло, иногда привозят яйца, люди берут с запасом.

В город прибывала гуманитарная помощь. Мы не пользовались, всего хватает, но у людей есть возможность обратиться и получить необходимое.

Аптеки работают не все и ограниченное время, там очереди очень большие. Можно и 3 часа простоять.

Как в городе со связью, коммуникациями?

Есть районы города, где уже долго нет электричества, отопления, связи - там рядом активнее ведутся бои. Конечно, там людям намного сложнее, и нет возможности связаться с родными, которые очень переживают.

Несколько дней не было газа почти во всем городе, сейчас уже восстановили.

В остальных районах бывают перебои со связью. Интернета стационарного нет, какое-то время справлялся мобильный, сейчас пока недоступен. На связи оставаться помогает возможность, которую ввели украинские операторы, - выбирать доступную связь, если твой оператор временно не работает. Так после обстрелов смогли связаться с родными.

Как настроение у жителей города?

Сейчас почти все время находимся дома, выходим по мере необходимости, много знакомых разъехались, так что общения немного. Но если у кого-то и оставались пророссийские настроения еще с 2014 года (а были и такие), то сейчас, наверное, всем стало ясно, что несет в себе "русский мир".