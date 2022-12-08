Эксперт подчеркнул, что вероятность того, что "Гепард" или человек из ПЗРК будет стоять в том месте, где будет пролетать ракета, очень мала.

Военный эксперт Олег Жданов не исключает возможность того, что российские военные, которые занимаются программированием маршрутов пролета ракет во время атак по Украине, могут передавать эту информацию украинской разведке.

Как он отметил во время эфира на своем канале на Youtube, одной из составляющих успешной борьбы нашей ПВО может быть то, что украинские военные приблизительно знают, куда полетят ракеты врага.

"Вероятность того, что зенитная самоходная артиллерийская установка "Гепард" или человек из ПЗРК будет стоять в том месте, где будет пролетать ракета, очень мала. То, что российские военные, которые занимаются программированием маршрутов пролета ракеты, могут "сливать" эту информацию через какие-то разведывательные источники, я предполагаю. Возможно, что одна из составляющих успешности нашей борьбы с ракетными атаками РФ может заключаться в том, что мы примерно знаем районы или маршруты, по которым идут эти ракеты", – пояснил Жданов.

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Ракетные удары России по Украине

С первого массированного обстрела Украины 10 октября 2022 года Россия осуществила уже восемь подобных атак. Последний ракетный удар произошел 5 декабря. В течение часа – с 12:40 до 13:40 – воздушная тревога зазвучала в каждой из областей, за исключением оккупированного Крыма.

Во время прошлого обстрела со стороны оккупантов украинская ПВО сбила более 60 вражеских ракет из 70 выпущенных. Россия атаковала Украину как с воздуха, так и с моря.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, что подготовка к подобным атакам длится не один день. По его словам, оккупантам нужно много времени и большого объема информации во время планирования следующего обстрела.

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