Ликвидированный офицер занимал высокую командирскую должность.

Украинские воины продолжают уничтожать "вторую армию мира". На этот раз "задвухсотили" топ-десантника РФ Александра Макарова.

Как сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", ликвидированный Макаров занимал высокую командирскую должность.

"Успешно демобилизован командир парашютно-десантного батальона майор Александр Макаров. Слава Нации. Смерть врагам", - отметил "Штирлиц".

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Потери РФ в Украине: актуальные данные

Российская Федерация продолжает нести колоссальные потери на войне в Украине. По обновленным данным Генштаба ВСУ, за сутки наши защитники "задвухсотили" 490 путинских военных.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 126 тысяч 650 солдат. Также она лишилась 3201 танка (+4 за сутки).

Наибольшие потери враг понесет на восточном фронте. 28 января в один из моргов в оккупированной Горловке привезли около 20 тел погибших оккупантов.

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