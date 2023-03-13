Эксперт напомнил, что у пилотов вертолетов нет катапульты и двери рядом с ними.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, может ли экипаж вертолета спастись и "катапультироваться", если борт терпит крушение. По его словам, вертолетчики в этом вопросе играют в лотерею.

"В новых вертолетах – российских Ка – лопасти могут отстреливаться. Если бортовые системы не повреждены и работают, то пилот может отстрелить лопасти и тогда и он, и штурман вываливаются из кабины. При этом им надо еще постараться отпрыгнуть так, чтобы максимально удалиться от вертолета. А во всех старых моделях винт по инерции вращается и это просто лотерея", – объяснил Жданов во время эфира на YouTube.

Эксперт напомнил, что вертолеты, как правило, летают на очень малых высотах и на довольно маленькой скорости и не планируют.

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"Если поврежден редуктор несущего винта – все, вертушка падает и выбраться практически нереально. Если вертолет еще сохраняет "летучесть" и пилот пытается его как-то удержать, то тогда у членов экипажа есть шанс добежать до двери и выпрыгнуть из вертолета. Вы же не забывайте, что у них нет катапульты и нет двери рядом с ними. Он форточку может открыть. А так ему надо через кабину выбегать в салон, там толкать дверь и там выпрыгивать", – подчеркнул Жданов.

При этом, по его словам, у вертолетчиков есть упражнение – посадка с выключенным двигателем. Оно было придумана именно для того, чтобы дать хоть какой-то шанс на спасение членам экипажа.

"Если винт вращается, а двигатель уже не работает, они могут попытаться хоть чуть-чуть смягчить падение этого вертолета. Но практика показывет, что экипажи вертолета, как правило, разбиваются в большинстве случаев", – резюмировал Жданов.

Крушение вертолетов: последние новости

В начале марта 2023 года в Воронежской области РФ российский вертолет Ми-8 зацепился за ЛЭП. Борт приземлился, однако, судя по всему получил повреждения.

Ранее в российском аэропорту "Внуково" разбился вертолет, который обычно используется первыми лицами РФ. Отмечается, что не обошлось без пострадавших.

В конце февраля авиакатастрофа с вертолетом произошла в Иране. На борту находился министр спорта и молодежи страны.

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