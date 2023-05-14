Сейчас украинские военные сосредоточились на подготовке контрнаступательных действий по деоккупации территорий Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные не атакуют территорию России и не заинтересованы в таких атаках, поскольку не имеют на такие действия лишнего времени, сил и оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на совместной с канцлером Германии Олафом Шольцем пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о том осуществляет ли Украина атаки на РФ и планирует ли проникать на российскую территорию, чтобы улучшить свои позиции.

"Что касается проникновения (на российскую территорию - УНИАН). Я, как президент Украины, когда хочу куда-то приехать, то приезжаю официально и никуда не проникаю", - отметил он.

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Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина не атакует российскую территорию, а освобождает "свою законную землю".

"Мы в этом (атаках на РФ - УНИАН) не заинтересованы, у нас нет на это времени, сил и лишнего оружия. Мы сосредоточились на подготовке контрнаступательных действий по деоккупации согласно международному праву, согласно закону, согласно нашей Конституции...", - сказал глава государства.

В то же время, комментируя этот вопрос, канцлер Шольц отметил, что Украина защищается и получает оружие, в частности от Германии, именно для защиты и освобождения своих территорий от российских захватчиков.

Визит Зеленского в Германию

Сегодня впервые после полномасштабного вторжения начался официальный визит Зеленского в Германию, во время которого он провел ряд переговоров с лидерами государства.

Ранее украинская власть неоднократно подчеркивала, что не осуществляет атак по российской территории, а использует предоставленное партнерами оружие только для защиты и освобождения своей земли.

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