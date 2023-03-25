Президент подчеркнул, что Украине нужна победа над врагом на море так же, как на земле и в небе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские корабли уже заучили единственную для них перспективу в украинских водах, и лишь вопрос времени, когда они повторят курс ракетного крейсера "Москва".

Об этом глава государства сказал в обращении к выпускникам Института Военно-морских сил национального университета "Одесская морская академия".

В частности, президент поблагодарил выпускников за будущую службу в защиту Украины на морском направлении обороны - в составе Военно-морских сил и морской охраны Государственной пограничной службы.

Он также подчеркнул, что Украине нужна победа над врагом на море так же, как на земле и в небе.

"Российские корабли уже заучили единственную для них перспективу в украинских водах. Российский черноморский флагман уже продемонстрировал, что ожидает любую посудину, которая будет угрожать Украине, и лишь вопрос времени, когда она повторит курс "Москвы". Наши Силы обороны и безопасности твердо доказали, что украинский Змеиный не будет терпеть вражеский флаг... И это лишь три элемента великой битвы за море, которая продолжается до сих пор и в которой вам, уважаемые наши выпускники Одесской морской академии, предстоит принять участие и одержать победу", - сказал глава государства.

Зеленский призвал будущих руководителей героических экипажей, которые будут защищать Украину с моря от превосходящих вражеских сил, защищать свободу мореплавания и всех, кто мирно и законно пользуется украинскими территориальными водами.

"И никогда не прощайте врагу никакого преступления против нашего государства и наших людей! Пусть благородная морская служба будет славой вам, вашим семьям и всему нашему государству! Спасибо всем преподавателям и работникам Одесской морской академии за этот выпуск, за выпуск наших офицеров и за верную службу Украине", - добавил он.

Уничтожение крейсера"Москва"

Как сообщал УНИАН, в апреле 2022 года защитники Украины уничтожили крейсер "Москва". Это произошло ночью в акватории Черного моря, когда флагман Черноморского флота РФ поразили украинские крылатые ракеты "Нептун". В ВСУ сообщили, что в результате корабль получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся на бок и утонул.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что ВСУ лишили Россию господства в Черном море. Подойти к Одессе с моря у оккупантов шансов нет.

"Москва" - российский гвардейский ракетный крейсер. Входил в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Крейсер участвовал в войнах в Грузии, Сирии. В 2014 году он блокировал украинские корабли в Донузлаве. С 2016 года корабль не выходил в море из-за плохого технического состояния. В 2020 году на "Москве" завершили трехлетний капитальный ремонт с модернизацией.

В первый день полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года крейсер "Москва" участвовал в атаке на остров Змеиный. Там "русский военный корабль", в ответ на предложение сдаться, услышал известную фразу о том, в каком направлении ему следует идти.

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