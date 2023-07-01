Зеленский рассказал, что он детально осведомлен о том, какое оружие есть у каждой страны.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что помощи, которую оказывают Украине партнеры, пока недостаточно, но он благодарен за то, что они уже предоставили.

Об этом он сказал в интервью испанскому изданию El Mundo, комментируя вопрос о том, что уже сделали партнеры Украины для защиты жизни украинцев и что еще они могут сделать.

В частности, Зеленский отметил, что отвечая на вопрос о помощи, он должен "поддерживать определенный баланс". Прежде всего он отметил, что уже оказанной помощи недостаточно.

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"Когда я критикую наших партнеров, то это потому, что некоторые процессы идут медленно. Если бы мы сегодня имели ту артиллерию, которую мы запрашивали и которую имеют наши партнеры, в нужном количестве, процессы на поле боя шли бы гораздо быстрее. Если бы мы получили самые современные истребители, которые мы заказали, русские не имели бы господства в небе, и мы бы смогли защитить своих. Если бы у нас также были дополнительные противовоздушные системы, мы могли бы защитить жизнь мирных жителей в наших городах в дополнение к нашей критически важной инфраструктуре", - сказал президент.

Также Зеленский рассказал, что он детально осведомлен о том, какое оружие есть у каждой страны.

"Один из министров иностранных дел сказал мне, что я должен быть их министром обороны, потому что я лучше их министра обороны знаю, какое оружие они держат в своих арсеналах. во время встреч с партнерами", - пошутил Зеленский.

Он отметил, что во время встреч с партнерами просит лишь 5% от этих ресурсов. "Мы очень конкретны в наших запросах. Конечно, я понимаю, что мы не можем просить, чтобы нам дали все, но мы можем просить эти проценты", - отметил украинский президент.

Вместе с тем он подчеркнул, что Украина благодарна союзникам за уже оказанную помощь.

"С другой стороны, у меня нет другого выбора, кроме как быть благодарным за то, что они нам уже дали. Это помогает нам выживать", - подчеркнул президент.

Помощь для Украины - последние новости

Страны ЕС с начала полномасштабного российского вторжения предоставили Украине разнообразной помощи на 72 млрд евро, из нее 15,3 миллиарда составляет военная помощь. При этом больше всего помощи Украина получила от Германии.

30 июня сообщалось, что Дания выделяет $190 миллионов на новую оборонную помощь Украине. В этот пакет помощи войдут ракеты противовоздушной обороны, а также средства для совместных закупок ЕС артиллерийских боеприпасов.

Также Австралия в рамках нового пакета помощи передаст Украине десятки БТР и бронеавтомобилей.

В то же время эксперты и военные неоднократно заявляли, что без эффективной поддержки с воздуха украинские войска остаются уязвимыми для противника. поэтому Украина настаивает на скорейшей передаче самолетов F-16.

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