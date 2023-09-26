Президент подчеркнул, что "украинских действий" против России будет больше.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкие" новости о ситуации на фронте, уничтожении штабов и логистике российских оккупантов.

Об этом главе государства доложили во время сегодняшнего заседания Ставки верховного главнокомандующего, сообщил Зеленский в вечернем видеообращении.

"Обсуждали несколько главных вопросов. Первое - конкретная ситуация на фронте, наши наступательные действия, оборонительные операции. Важные доклады по востоку, югу. Также по уничтожению логистики и штабов оккупантов. Есть хорошие детали. Громкие детали", - подчеркнул он.

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Также участники Ставки затронули вопрос обеспечения украинской армии снарядами. Зеленский отметил, что над этим Украина работает ежедневно, в том числе и в сфере поставок от партнеров и поиска новых возможностей в мире.

"Мы четко знаем, как обеспечить поставки, и постепенно увеличиваем объемы нашего, украинского производства. Это один из топовых приоритетов", - сказал глава государства.

По словам президента, также на ставке заслушали "содержательный доклад" разведки по ситуации в российском ВПК. Следовательно, президент подчеркнул, что сейчас Украина "четко видит", какие направления давления на Россию должны быть усилены, чтобы террористические возможности не росли.

"Санкций - недостаточно. Будет больше. Наших собственных, украинских действий против государства-террориста тоже будет больше. Пока будет продолжаться агрессия России, должны ощущаться и потери России", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, 18 сентября украинские войска ударили ракетой из HIMARS по штабу россиян под Херсоном, где на тот момент оккупанты проводили совещание. Сейчас известно о 8 ликвидированных российских офицерах и еще 7 - раненых.

Кроме того, 22 сентября во время украинской спецоперации было нанесено удар по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе. Известно о ликвидации 34 офицеров, среди которых и командующий Черноморского флота Виктор Соколов. Еще 105 оккупантов были ранены, а здание штаба пока не подлежит восстановлению.

Впоследствии в Силах спецопераций уточнили, что из 34 ликвидированных офицеров еще не всех удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел, однако источники УСН все же подтверждают гибель Соколова.

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