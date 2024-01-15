Он отметил, что человека, который сидит в штабе, перекладывает бумажки и получает зарплату в несколько тысяч долларов, не особо интересует победа или окончание войны.

С 2014 года украинская армия значительно изменилась в техническом смысле - появилось много нового западного оборудования. В то же время кардинальных изменений в среднем звене командного состава не произошло. Об этом оператор FVP на позывной "Йети" рассказал в интервью "Украинской правде".

Он также рассказал о проблеме заробитчанства и отметил, что если раньше это было характерно для рядового состава - заробитчане приходили "в окопе посидеть, УБД получить и зарплату, потому что в селе нет работы", то сейчас это "заробитчанство" перешло на другой уровень.

"Сейчас проблема заробитчанства присутствует даже больше в командном составе, чем в рядовом. Сидит себе человек в штабе, получает 4 тысячи долларов зарплаты, которых он никогда в руках не держал, перекладывает бумажки. Его в принципе не особо интересует победа, окончание войны, потому что он вряд тогда четыре тысячи будет получать", - отметил боец.

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Он отметил, что добровольцы в украинской армии есть, некоторые воюют аж с 2014 года, но их становится все меньше и меньше, потому что "они пытаются быть эффективными, а эффективными они могут быть там, где горячо, где прилетает".

По его мнению, возможно, таких "старожилов" стоило бы оттягивать, привлекать в инструкторский состав, чтобы они делились опытом.

"Когда я приезжаю на позиции и вижу, как пацаны не могут настроить себе дроны... а они с сертификатами, что-то закончили - командование думает, что они [искусные] FPV-шники, а у них просто не летит, и они даже не могут объяснить, почему - это беда", - отметил боец.

Ситуация с армией дронов

Также боец ВСУ отмечал, что изготовить миллион дронов на год реально, но без изменения тактики это приведет к напрасным тратам ресурса. По его словам, если не повысить качество пилотов и коммуникацию между бригадами, то Украина увеличит процент бесполезных потерь дронов и просто "засеет" ими свои поля без какого-либо результата.

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