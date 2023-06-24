Сейчас пытаются установить, есть ли там новые детали.

Детали западных компаний, которые обнаружили в российских ракетах, вероятнее всего, были закуплены еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Мы предупредили всех партнеров о том, что мы нашли в изделиях, изготавливаемых на территории Ирана и России, компоненты, принадлежащие компаниям из стран-партнеров. Но мы считаем, что это были закупки, сделанные заранее, до 24 февраля 2022 года", - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

По его словам, Украина наблюдает, не обнаружат ли новых деталей в оружии РФ, которое используется сейчас. Это можно установить с помощью исследования обломков ракет, которые сбиваются украинской ПВО.

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"Если появится обход санкций, мы обязательно будем информировать партнеров, чтобы прекратить это раз и навсегда. После первых информирований, я точно знаю, что компании, которые этим занимались, это прекратили", - подытожил Секретарь СНБО.

Россия продолжает в обход санкций покупать микрочипы для вооружения

Как ранее информировал УНИАН, СМИ регулярно выявляют новые пути обхода Россией западных санкций. Так, Кремль покупает микрочипы у нидерландских производителей и с помощью немецкой компании Smart Impex.

Недавно стало известно, что РФ получает микрочипы, используя фирмы-посредники в Турции и Гонконге, через которые в РФ поставили чипов на 777 млн долларов.

По данным Госдепа США, Россия смогла вернуть экспорт западных микрочипов и электроники на довоенный уровень.

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