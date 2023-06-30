Главнокомандующий ВСУ прокомментировал внутриполитические конфликты внутри России.

Силы обороны Украины не почувствовали ослабления врага на фоне попытки военного переворота от "вагнеровцев".

Как заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post, не нужно думать, что внутриполитический кризис внутри РФ существенно поможет украинскому контрнаступлению.

"Мы не почувствовали, что оборона российских оккупационных войск где-то ослабла или что-то в таком роде. У меня много опасений. И "Вагнер" среди них. И они не единственные. Если мы сейчас начнем об этом говорить, у меня голова пойдет кругом.... Наша задача - подготовиться к худшим и наиболее возможным сценариям. И мы будем стараться минимизировать возможные последствия того, что может быть", − сказал Залужный.

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Мятеж в России - главное

24 июня 2023 года глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин повел своих наемников в столицу РФ, чтобы инициировать отставки министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Но по странным причинам Пригожин остановил движение своих войск недалеко от Москвы. "Повар Путина" пошел на переговоры с беларуским диктатором Лукашенко и было достигнуто перемирие.

Во время мятежа "вагнеровцы" сбили семь вертолетов российской регулярной армии, более десяти пилотов погибли.

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