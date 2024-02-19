По словам Черника, Кремль и дальше будет пытаться захватить всю Донецкую и Луганскую область.

РФ продолжит штурмовать украинские позиции "мясом" и в дальнейшем, ведь им это позволяет мобилизационный ресурс, заявил в эфире телемарафона военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

"Противник будет сосредотачиваться в стратегическом смысле только на одной цели – выходить на административные границы Донецкой и Луганской областей. Путину нужны очень серьезные успехи перед тем, как он сам себя переназначит на посту президента. И мы должны делать все, чтобы эта политическая задача была сорвана. Ведь это также будет весить во внутренних политических раскладах, то, что мы называем борьбой между башнями Кремля", – сказал Черник.

Он также добавил, что в ближайшее время на фронте может уменьшиться количество тяжелой бронированной техники из-за того, что почва станет более влажной. Но ближе к концу весны все изменится.

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"Тяжелая бронированная техника имеет немалый тоннаж. БТР, например, весит около 13 тонн, а танки – от 36 до 43 тонн. Поэтому я не сказал бы, что для них сейчас это станет какой-то оперативной возможностью для них. А вот когда придет сухой цикл, это не раньше мая, то тогда могут быть преимущества как у противника, так и у нас. Зависит от того, кто будет искуснее и лучше строить работу в части, касающейся согласования родов войск", – пояснил эксперт.

Кроме того, он добавил, что РФ поставила себе еще одну локальную цель – захватить украинское выступление в районе населенного пункта Работино, который Силы обороны освободили летом прошлого года.

"В части мясных штурмов, ничего нового не будет. У них есть человеческий потенциал. К сожалению, они сами декларируют мобилизационный ресурс от 1,5 млн до 3 млн человек. И бои за Авдеевку и Бахмут показали, что за ценой в карман они не полезут. Что касается плацдарма возле Запорожья, то они хотели бы его выровнять. Выровняют - наберемся терпения и следим", – заявил Черник.

Ситуация на фронте остается сложной: важные новости

Утром стало известно, что Силы обороны сорвали наступление оккупантов на Запорожском направлении. Для этого противник задействовали 30 единиц техники и достаточно большой личный состав.

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, Россия планирует "подняться" катерами для удара по украинскому плацдарму в крынках. Он уточнил, что командование армии Украины уже знает об опасности и делает все, чтобы не позволить врагу добраться до тылов ВСУ.

По мнению Мусиенко, Украина может перевернуть ситуацию на фронте. Для этого, по его словам, должны сработать три фактора: самолеты, артиллерийское усиление и дальнобойные ракеты.

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