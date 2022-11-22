Германия предпочитала быстрое поражение Украины, нежели длительную войну.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, как европейские страны реагировали на перспективу вторжения Российской Федерации в Украину.

Как заявил Джонсон в интервью CNN Portugal, Франция "отрицала" возможность нападения РФ. Зато немецкое правительство сначала предпочитало быстрое военное поражение Украины, чем длительное противостояние.

Он добавил, что отношение государств к полномасштабному вторжению России 24 февраля было очень разным. Однако впоследствии европейские страны объединились вокруг Украины и оказывают ей непоколебимую поддержку до сих пор.

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"Это событие было огромным шоком... Мы видели, как стягиваются батальонные тактические группы России, но разные страны имели очень разные взгляды на это. На определенном этапе немецкая позиция заключалась в том, что когда такое произойдет, то это будет катастрофа, но было бы лучше, если бы все это быстро закончилось", – рассказал Джонсон.

По словам экс-премьер-министра Великобритании, Германия ссылалась на "всевозможные экономические обоснования" такого видения. При этом "французы все отрицали вплоть до последнего момента".

Кроме того, Джонсон раскритиковал реакцию Италии на угрозу российского вторжения. Он отметил, что правительство страны во главе с уже экс-премьером Марио Драги "на начальном этапе просто сказало, что они не смогут поддержать позицию, которую мы занимали", из-за их огромной зависимости от российских энергоресурсов.

При этом после февральского нападения на Украину отношение к России в мире изменилось. Мир также убедился, что с Путиным нельзя вести переговоры. Джонсон добавил, что с тех пор "ЕС выполнил блестящую работу" в своем противостоянии с РФ.

"После всех моих тревог... Я отдаю должное тому, как действовал Евросоюз. Они были едины. Санкции оказались жесткими", – заметил Джонсон.

В то же время он подчеркнул, что Зеленский показал себя как "абсолютно выдающийся" лидер.

"Он очень храбрый парень. Я думаю, что история этого конфликта была бы совсем, совсем другая, если бы его там не было", – заявил Джонсон.

Война в Украине: роль Бориса Джонсона

Борис Джонсон на посту премьера Британии запомнился украинцам непоколебимой поддержкой украинского народа в начале противостояния. Кроме того, он едва ли не одним из первых посетил Киев после начала российского вторжения.

В августе 2022 года во время визита Борис Джонсон отметил, что нельзя проводить переговоры с медведем, который ест вашу ногу, говоря о возможности переговоров с РФ. Также британский премьер выступил против попыток определенных иностранных лидеров сохранить лицо Путину.

Однако Джонсон не прекратил поддерживать Украину и после того, как ушел с поста британского премьера. В конце октября СМИ сообщили, что Борис Джонсон может создать новый фонд для поддержки Украины и восстановления ее разрушенной войной экономики.

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