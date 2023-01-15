Еще четыре человека на Донетчине получили ранения.

За прошедшие сутки, 14 января, российские оккупанты убили семерых мирных жителей Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Еще четыре человека в регионе получили ранения.

"За 14 января россияне убили 7 мирных жителей Донетчины: 4 в Авдеевке, по одному в Старой Николаевке, Прасковьевке и Кураховке", - сообщил он.

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Кириленко в очередной раз подчеркнул, что сейчас невозможно установить точное количество жертв врага в Мариуполе и Волновахе.

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Как сообщал УНИАН, накануне в Донецкой областной прокуратуре сообщили, что российские оккупанты обстреляли из артиллерии часть Донецкой области. "Прилеты" зафиксированы в Авдеевке, Кураховке и Старой Николаевке в Краматорском районе. В результате удара 5 человек погибли, а еще столько же получили ранения различной степени тяжести.

В Донецкой области вчера также отметили, что в городе Соледар, за который сейчас идут одни из самых ожесточенных боев на фронте, остается 559 гражданских людей среди них 15 детей. Ранее в громаде проживало около 20 тыс. населения.

Между тем в Генштабе отметили, что за минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли три авиационных и 57 ракетных ударов по территории Украины. Кроме того, враг совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре.

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