За прошедшие сутки, 14 января, российские оккупанты убили семерых мирных жителей Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Еще четыре человека в регионе получили ранения.
"За 14 января россияне убили 7 мирных жителей Донетчины: 4 в Авдеевке, по одному в Старой Николаевке, Прасковьевке и Кураховке", - сообщил он.
Кириленко в очередной раз подчеркнул, что сейчас невозможно установить точное количество жертв врага в Мариуполе и Волновахе.
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Как сообщал УНИАН, накануне в Донецкой областной прокуратуре сообщили, что российские оккупанты обстреляли из артиллерии часть Донецкой области. "Прилеты" зафиксированы в Авдеевке, Кураховке и Старой Николаевке в Краматорском районе. В результате удара 5 человек погибли, а еще столько же получили ранения различной степени тяжести.
В Донецкой области вчера также отметили, что в городе Соледар, за который сейчас идут одни из самых ожесточенных боев на фронте, остается 559 гражданских людей среди них 15 детей. Ранее в громаде проживало около 20 тыс. населения.
Между тем в Генштабе отметили, что за минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли три авиационных и 57 ракетных ударов по территории Украины. Кроме того, враг совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре.