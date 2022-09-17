Российские оккупанты попали в жилые дома, школу, коксохимический завод, пасеку.

За сутки в Донецкой области полиция задокументировала 13 вражеских обстрелов гражданской инфраструктуры, пострадали 7 населенных пунктов.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, российские оккупанты попали в жилые дома, школу, коксохимический завод, пасеку. Есть убитые и раненые мирные жители, пострадал ребенок.

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"Войска РФ атаковали 7 населенных пунктов – города Авдеевка, Бахмут, Святогорск, Торецьк, пгт Большая Новоселка, села Новый Комар, Новоочеретуватое. Оккупанты били из артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков. Больше всего ударов - шесть - выдержала Авдеевка", - говорится в сообщении.

По данным НПУ, уничтожено и повреждено 17 гражданских объектов, из них 10 - жилые дома.

"Армия РФ обстреляла из реактивной артиллерии недавно освобожденный Святогорск - погиб человек, а ребенок получил ранения", - сообщили в Нацполіції.

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Война в Украине: актуальные данные

На юге и востоке продолжается контрнаступление ВСУ. По словам Зеленского, ВСУ освободили почти всю Харьковскую область.

Сейчас линия фронта с русскими тянется с левого берега Оскол, хотя Институт изучения войны сомневается, что у россиян есть силы отражать атаки ВСУ.

На деоккупированных территориях украинские правоохранители выявляют доказательства военных преступлений России. Так, в Изюме вскрыта братская могила с телами военных и гражданских лиц с имеющимися следами пыток.

На юге Украины идут тяжелые бои, враг стал чаще использовать авиацию, сообщала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Россияне продолжают использовать контрбатарейную борьбу, поскольку не имеют сил и мотивации идти в открытое противостояние.

На Донецком направлении Силы обороны отбили атаки противника, нанеся ему потери, в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Авдеевка, Николаевка Вторая и Новомихайловка.

С начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали уже 54 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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