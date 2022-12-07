Повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

За прошедшие сутки российские оккупанты 51 раз обстреляли территорию Херсонской области. В результате бомбардировок есть жертвы и раненые. Повреждены также объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

Такой информацией поделился председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в официальном Telegram-канале. По его словам, рашисты наносили удары из РСЗО, артиллерии, танков и минометов.

"Из-за российских обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. К сожалению, минувшие сутки не обошлись без жертв среди гражданского населения. Рашисты убили 2 мирных людей, еще 1 житель Херсонщины получил ранения", — написал Янушевич.

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Недавние обстрелы Украины оккупантами

Ночью рашисты ударили по территории Боровской громады в Харьковской области. Снаряд попал в жилой дом и стал причиной гибели заведующей дома культуры. Ее муж получил ранения и находится в реанимации.

Оккупанты также атаковали Запорожскую и Днепропетровскую области прошлой ночью. Для этого они использовали беспилотники, ракеты С-300, артиллерию и РСЗО. Ранения получили трое людей на территории Запорожского района.

За прошедшие сутки рашисты выпустили более 220 снарядов и мин по приграничной территории Сумской области. Под обстрелы попали семь громад. Осколочное ранение получил 69-летний житель — у него рваное повреждение щеки.

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