Армия РФ продолжает обстреливать населенные пункты Боровщины и терроризировать местное население.

На Харьковщине в результате прямого попадания в жилой дом погибла заведующая дома культуры, а ее муж находится в реанимации.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Боровского поселкового совета Харьковской области. В сообщении сказано, что, несмотря на освобождение Боровщины от российских оккупантов, враг продолжает обстреливать населенные пункты общины и терроризировать местное население.

"В результате прямого попадания в жилой дом в селе Загризово, в собственном доме погибла местная жительница Ольга Евгеньевна Довгопола. Ее муж получил тяжелые ранения и сейчас находится в реанимации", - сказано в сообщении.

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Женщина работала заведующим Загризовского сельского Дома культуры.

"Коллеги и односельчане помнят ее как добрую, отзывчивую женщину, всегда готовую прийти на помощь другим", - отмечают в поселковом совете.

Обстрелы Харьковщины

Как известно, в конце лета Вооруженные Силы Украины пошли в контрнаступление. В результате их действий удалось освободить почти всю территорию Харьковской области.

Несмотря на это, российские захватнические войска продолжают бить по территории Харьковщины.

17 ноября оккупанты нанесли ракетные удары по объекту критической инфраструктуры, пострадали три человека.

А в ночь на 6 декабря российские захватчики обстреляли Чугуевский, Харьковский и Купянский районы области.

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