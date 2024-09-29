По словам президента Украины, он не уверен в действиях российского диктатора.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новые ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина. По словам главы государства, никто не знает, что у президента РФ в голове.

"Он может использовать ядерное оружие против любой страны, в любое время или нет. Я не уверен, что он это сделает. Я делюсь с вами тем, что думаю, но я не Путин, слава Богу. Я не могу знать точно, потому что он не всегда адекватен. Любой адекватный человек не может просто так прийти в Украину и сделать то, что он сделал", - подчеркнул Зеленский в интервью Fox News.

Президент считает, что Путин любит свою жизнь, ее способ и то, как он управляет жизнью других.

"И именно поэтому я думаю, что он должен бояться использовать ядерное оружие", - добавил украинский лидер.

Ядерные угрозы Путина - что известно

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия внесла поправки в свою доктрину ядерного сдерживания, поэтому теперь она может нанести ядерный удар по неядерному государству. По его словам, военно-политическая обстановка в мире меняется и создает для РФ новые угрозы и риски.

В то же время представитель Европейского союза Петер Стано ответил на ядерные угрозы Путина. Он отметил, что такие заявления не повлияют на позицию Европейского союза по поддержке Украины в войне.

В США также отреагировали на такие угрозы. Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что такие заявления являются "безответственными".

"Я думаю, что многие в мире четко говорили об этом, когда он бряцал ядерной саблей - в том числе и Китай в прошлом. Поэтому я бы просто призвал сделать это сейчас, когда мир собрался... чтобы поговорить о необходимости большего разоружения и нераспространения", - отметил он.

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