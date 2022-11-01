Три БПЛА сбили украинские защитники.

В ночь на 1 ноября в Полтаве раздались взрывы.

Об этом сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.

"В Полтаве были слышны взрывы. Остаемся в укрытиях. Подробная информация будет позже", - написал он в 2:00.

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Позже Лунин сообщил, что в небе над областью заметили вражеские беспилотные летательные аппараты.

"Над Полтавщиной вражеские БПЛА. Три из них сбили. Еще несколько фиксируют над областью. Остаемся в укрытиях!" - добавил председатель ОВА.

Обстрел Украины

Как сообщал УНИАН, 31 октября российские захватчики в очередной раз нанесли массированный удар по городам Украины

Сообщалось о повреждении 18 объектов, большинство из которых являются энергетическими.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне применили по гражданским объектам Украины 55 крылатых ракет Х-101 и одну управляемую авиационную ракету Х-59, 22 зенитных ракеты к С-300, 4 БПЛА типа "Shahid-136" и один БПЛА "Ланцет-3".

Президент Владимир Зеленский отметил, что большинство объектов, которые оккупанты определили как мишени, удалось спасти. Воздушные силы сбили 45 крылатых ракет из 55.

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