Украина сделает все для того, чтобы бывшая "вторая армия мира", которая уже даже не двадцать вторая по своей эффективности, вообще ушла во вторую сотню.

Большинство объектов, которые террористы определили себе в мишени, удалось спасти. Утром 31 октября из 55 крылатых ракет было сбито 45.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в конце 250-го дня войны.

Он отметил, что еще продолжаются восстановительные работы в тех регионах, где сегодня были попадания российских ракет, и делается все возможное, чтобы восстановить энерго - и водоснабжение.

Видео дня

"Нет у российских террористов таких ракет, которые могли бы попасть в украинское желание жить. Жить цивилизованно и заботиться друг о друге. А если кто-то там, в Кремле, наслушался своих сумасшедших пропагандистов и решил, что темнота в Украине поможет давить на украинцев, то пусть потом не удивляется уже своим потерям, когда увидит, как украинцы ведут "переговоры" в темноте", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что сегодня очень хорошо сработали Воздушные силы Украины и все, кто задействован в защите неба.

"Большинство объектов, которые террористы определили себе по мишени, удалось спасти. Только за это утро террористы применили для массированного удара 55 крылатых ракет. Из них 45 сбито", - сказал он.

Президент поблагодарил за этот результат всем командованием Воздушных сил ("Юг", "Север", "Восток" и "Запад") и всем подразделениям Сил обороны, которые задействованы для защиты украинского неба.

Зеленский также отметил, что сегодня сбиты еще четыре российских вертолета - три ударных КА-52 и один Ми-8.

"Мы будем и дальше усиливать нашу противовоздушную оборону. Но уже сейчас на каждые десять попаданий террористам приходится тратить минимум вчетверо больше ракет. Еще хуже показатели в России относительно дронов, в том числе и тех, которые поставили ей сообщники из Ирана. И это видит мир. Видит, что бывшая "вторая армия мира" уже даже не двадцать друга по своей эффективности. А мы сделаем все, чтобы она вообще ушла во вторую сотню. И это будет", - подчеркнул Зеленский.

Ракетный террор

В октябре 2022 года Россия начала осуществлять масштабные ракетные удары по территории Украины. Целью стали объекты критической инфраструктуры.

Утром 31 октября 2022 года Россия выпустила по Украине ракеты с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160.

Отмечается, что эта атака на Украину стоила РФ 400-600 млн долларов. Это годовой бюджет таких городов как Новосибирск или Екатеринбург.

По словам Зеленского, с начала полномасштабной войны против Украины Россия выпустила по украинским городам 4500 ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: